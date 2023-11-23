«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإخلاء المستشفى الإندونيسي قسريا

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي في غزة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إخلاء المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قسريًا، ونطالب الأمم المتحدة بإصدار تقرير عن تفاصيل اعتقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية».

الهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالتدخل

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».