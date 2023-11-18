برنامج الأغذية العالمي: حصار غزة يهدد بدخولها إلى خطر المجاعة

قالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنَّه رغم ما تظهره شاشات التلفزيون من حجم المعاناة التي يعيشها أهل قطاع غزة، إلا أنَّ هناك كارثة أكبر تحدث وهي أزمة نقص الغذاء الشديد، والتي قد تؤدي إلى دخول أهل غزة في مجاعة ومأساة بسبب ما يحدث وما تفرضه قوات الاحتلال من حصار دام لأكثر من 42 يوماً.

«عطيفة»: تجويع يومي يمارس ضد الشعب الفلسطيني

وأضافت «عطيفة»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ هناك تجويعا يوميا يُمارس ضد الشعب الفلسطيني ويعيشه بشكل دائم، ونقص الوقود شل جميع أوجه الحياة، حتى المخابز توقفت عن العمل، لافتةً إلى صعوبة وصول شاحنات المساعدات الإنسانية ودخولها جميع المناطق في غزة بسبب أزمة الوقود، ما تسبب في تعمق أزمة نقص الغذاء.

غزة لا يدخلها إلا 100 شاحنة يومياً في أحسن الأحوال

وتابعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، «قبل الأحداث الأخيرة بـ قطاع غزة، كان يدخل إليها يومياً حوالي 450 شاحنة للجانب التجاري، من بينها 100 شاحنة مواد غذائية، مقارنةً باليوم الذي في أفضل الأحوال لا يدخل أكثر من 100 شاحنة يومياً حوالي 10% منها فقط غذاء».