شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في جنوب غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلاً في حي «الجنينة» جنوبي غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، إنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».