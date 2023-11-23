طوارئ في الهلال الأحمر لإدخال 200 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الهدنة

قال الدكتور محمود عميش مسؤول عمليات الهلال الأحمر المصري في معبر رفح البري، إن الهلال الأحمر رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى قبل ساعات من بدء الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف عميش في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حالة الطوارئ تشمل الفرق الطبية المتواجدة أمام معبر رفح وأطقم المتطوعين في جميع نقاط الهلال الأحمر في شمال سيناء.

وتابع أنه تم تجهيز وتعبئة أكبر عدد ممكن من المتطوعين للعمل على إدخال أضخم قدر من المساعدات على مدار الأربعة أيام الخاصة بالهدنة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورجح عميش زيادة عدد الشاحنات ومضاعفاتها خلال أيام الهدنة الأربعة، وتوقع خروج المزيد من مصابي قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى المستشفيات المصرية في شمال سيناء والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور عاطف زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء إن فرق الهلال الأحمر المصري مستعدة لإدخال المزيد من الشاحنات خلال فترة سريان الهدنة.

وأضاف زايد في تصريحات لـ «الوطن» أن أكثر من 200 شاحنة ستدخل عبر معبر رفح البري يوميًا في فترة سريان الهدنة، مشيرًا إلي أن معبر رفح كان يشهد دخول أكثر من 400 شاحنة يوميًا من المعبر إلى داخل القطاع.

وقال زايد، إن هناك جهودا كبيرة مبذولة من أطقم الهلال الأحمر في تفريغ شحنات الطائرات في مطار العريش الدولي ونقلها إلى المخازن لإعادة ترتيبها طبقًا للمواصفات المطلوبة ثم إعادة شحنها إلى معبر رفح للدخول لقطاع غزة حسب متطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني اليومية.