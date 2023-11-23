الهلال الأحمر المصري: التجهيز لإدخال 200 شاحنة مساعدات بشكل يومي إلى غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إنه تم التجهيز لإدخال المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً أنه سيتم إدخال أكثر من 200 شاحنة مساعدات بشكل يومي.

استقبال 400 شاحنه يوميًا

وأضاف «زايد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«اخبارdmc» المذاع على فضائية«dmc»، أن معبر رفح البري قبل بداية العدوان على غزة كان يستقبل أكثر من 400 شاحنة يوميا، مؤكدًا أن العمل مستمر في إدخال المساعدات، واستقبال المصابين والجرحى وتحويلهم الي المستشفيات داخل وخارج سيناء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع أنه تم التنسيق من خلال الهلال الأحمر، والمساعدة في سفر عدد من الأطفال الفلسطينيين إلى تركيا والإمارات وبعض الدول الأخرى للحصول على العلاج، كما تم إدخال مستشفى ميداني أردني إلى قطاع غزة.