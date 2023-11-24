شريف رمزي ينعى شقيقه صلاح: «مع السلامة يا أطهر خلق الله»

نعى الفنان شريف رمزي، شقيقه صلاح رمزي الذي رحل عن عالمنا، الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، عبر ستوري على حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر شريف رمزي صورة لشقيقة الراحل المنتج صلاح رمزي معلقا: «مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش 38 سنة.. من يوم ما اتولد حياتي عمرها ما حتبقى زي ما هي من غيرك بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه».

وأعلن شريف رمزي، في منشور آخر موعد عزاء شقيقة قائلا: «سيُقام عزاء أخي صلاح رمزي يوم السبت 23-11 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في الشيخ زايد قاعه الرزاق».

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

وأعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه «صلاح» عبر ستوري «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوله».

وتعرض المنتج صلاح رمزي لوعكة صحية شديدة منذ أكثر من عام، دخل إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، وخضع لعمليات جراحية، لكن لم يستجب لها، وظل في غيبوبة لتزداد حالته سوءًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الأربعاء الماضي عن عمرٍ ناهز 38 عاما.