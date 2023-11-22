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رامي رضوان وريهام عبد الغفور أبرز حضور جنازة شقيق الفنان شريف رمزي

كتب:

ضحى محمد
12:20 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
جنازة شقيق شريف رمزي

جنازة شقيق شريف رمزي

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور جنازة شقيق الفنان شريف رمزي، التي تقام حاليا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

أبرز حضور جنازة شقيق الفنان شريف رمزي

ومن أبرز الحضور، الإعلامي رامي رضوان، والمنتج كريم السبكي، والمخرج محمد شاكر خضير، والفنان هشام ماجد، وريهام عبد الغفور وحرص على الحضور أقاربه وعائلته وشقيقه الفنان شريف رمزي، الذي كان أول المصطفين لأداء صلاة الجنازة عليه.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح رمزي بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعو له».

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وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع مع المرض

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان شريف رمزي
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.