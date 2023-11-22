تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق شريف رمزي.. عانى من مرض خطير

عانى صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، خلال السنوات الماضية، من التهاب في أنسخة المخ؛ أسفر عن دخوله لأحد المستشفيات.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق الفنان شريف رمزي

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنان شريف رمزي لـ«الوطن»، أن مرض صلاح رمزي أدى إلى دخوله في غيبوبة تامة، وتدهورت حالته الصحية يوما بعد يوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

صلاة الجنازة على الفنان شقيق شريف رمزي

واستقرت أسرة الفنان شريف رمزي، على موعد ومكان صلاة الجنازة على صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، حيث من المقرر أن تقام الجنازة من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم، وطالب شريف رمزي الجمهور بالدعاء والرحمة والمغفرة لشقيقه.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض

وأعلن الفنان شريف رمزي، وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الماضية، وكتب شريف رمزي عبر استوري انستجرام: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوله».