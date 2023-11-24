10 إجراءات من «التنمية المحلية» لاستمرار «خفض أسعار السلع» بالمحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات في تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية لتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان توافرها وإتاحتها بالسعر والجودة المناسبة، مشيرة إلى أنّ الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.

- التوسع في إقامة المنافذ والمعارض وتشجيع المبادرات لتوفير السلع بسعر مخفض.

- التنسيق بين مديريات التموين ومباحث التموين والمحليات، وباقي الجهات المعنية الأخرى لمتابعة توافر السلع وجودتها والحد من أي تلاعب.

توفير السلع التموينية

- متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات.

- غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات تفعيل مبادرة خفض الأسعار.

- استمرار مبادرة سند الخير للوصول إلى الأحياء الشعبية والقرى لتوفير السلع بسعر مخفض.

خفض أسعار السلع

- العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية؛ للحد من ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية.

- توافر السلع الغذائية في مختلف المحافظات بالمعارض والشوادر والمنافذ المتحركة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

- إضافة 802 منفذ لتتخطى 7 آلاف شادر ومعرض ومنفذ بمختلف المحافظات.

- تكثيف الحملات الرقابية على على المحلات والأسواق بالمراكز والمدن والأحياء حيث تم تسيير قرابة 4 آلاف حملة لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجودتها.

- تحرير أكثر من 8 آلاف محضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.