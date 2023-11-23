«التنمية المحلية»: 7100 معرض ومنفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في مبادرة الحكومة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض الأسعار على السلع لمدة 6 أشهر جرى إضافة 802 منفذا جديدا، ليكون الإجمالي 7100 شادر ومعرض ومنفذ في المحافظات.

غرفة عمليات لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مع عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

أسعار السلع الغذائية

وقال الوزير إن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين.

وأشار إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، بالإضافة إلى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء.