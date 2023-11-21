«التنمية المحلية»: استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مبادرة تخفيض السلع، وتحديدا تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 و25 %، وهي السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

خفض أسعار السلع الأساسية

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالأسواق، وأسفرت الحملات على الأسواق والمحلات عن ضبط 233 مخالفة تموينية مختلفة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار، ومواجهة حالات الغش التجاري، واحتكار السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

حملات رقابية مكثفة على الأسواق

وأكدت الوزارة على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى وغيرها من الجهات الرقابية، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة في الأسواق، والالتزام بالاشتراطات الصحية.