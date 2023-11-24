أستاذ دراسات إسرائيلية: الصحف تل أبيب اعترفت بدور مصر في إنجاز الهدنة

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الوساطة المصرية وفقًا لما نقرأه في الصحف الإسرائيلية، أدت دورًا كبيرًا في إنجاز هذا الاتفاق، فهناك حالة من الترقب في الشارع الإسرائيلي لإتمام الاتفاق وعودة الأسرى.

وأضاف عبود، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، أن تأجيل الصفقة بالأمس، جعل الإسرائيليين يقفون على أطراف أصابعهم؛ لأن التأجيل كاد أن يلغي الصفقة بالكامل، لولا تدخل الوساطة المصرية ما تمت الهدنة.

وتابع «عبود» بأن المقاومة الفلسطينية، لم ترسل قائمة الأسرى الإسرائيلين العشرة، المبشرين بالإفراج عنهم كدفعة أولى، ما أحدث قلقاً في الشارع الإسرائيلي، من أن حركة حماس لا تنوي إتمام هذا الاتفاق.

خروج المحتجزين الإسرائيليين

وأضاف أن أحد أسرار تأجيل الهدنة بالأمس، هو تصميم المقاومة الفلسطينية، على خروج المحتجزين الإسرائيليين، عبر سيارات الإسعاف المصرية، وليس في سيارات الصليب الأحمر الدولي، خوفًا من مراقبة الإسرائيليين لمكان احتجاز الأسرى.