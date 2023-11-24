ارتياح بالشارع الفلسطيني بعد تنفيذ الهدنة وتحرك آلاف النازحين لمنازلهم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك ارتياحًا شديدًا بالشارع الفلسطيني، بعد بدء تنفيذ الهدنة، وتحرك آلاف النازحين في مدارس رفح وخان يونس، إلى منازلهم بالمنطقة الجنوبية.

وقال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إنّ من المتوقع أن تسمح إسرائيل بهدنة أخرى، لإطلاق سراح المحتجزين بشكلٍ أكبر، لكن القصف لن يهدأ بشكل نهائي.

وذكر خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «on»، أن الرئيس السيسي قال إن فلسطين إذا تركها أهلها، فلن يعودوا إليها أبدًا، مؤكدا رفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم، قائلا إن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر لن يُسْمَح به أبدًا.