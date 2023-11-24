بعد خول الهدنة في غزة حيز التنفيذ.. ماذا سيحدث خلال الـ4 أيام؟

دخلت منذ ساعات الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، بدءًا من السابعة صباح اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام متوصلة، يتوقف خلالها القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وستكون فترة مناسبة للاستعداد.

ماذا سيحدث خلال الهدنة الإنسانية في غزة؟

وفق المعلن، فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسر مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

سيدخل على مدار اليوم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وخلال الأيام الأربعة المقبلة، ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

تأتي تلك الهدنة بعد بعد عدوان قوات الاحتلال الغاشمة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي أسفر استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن بينهم 6150 طفل وأكثر من 4 آلاف امرأة، ووصل عدد المصابين إلي أكثر من 36 ألف مصاب

انتهاكات قوات الاحتلال قبل ساعات من بدء الهدنة

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.