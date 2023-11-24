علي جمعة: 5 صفات اختص الله بها يوم الجمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله عزوجل اختص يوم الجمعة بالعديد من الخصائص التي لا توجد في بقية الأيام العادية ومنها أن العبد لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه له.

هل تقوم الساعة يوم الجمعة؟

واستدل «جمعة» بما روى عن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيِّ - فَقَالَ : أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنَ الخيرُ؟ قَالَ: «فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ هبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل عَبْدٌ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثِمَا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة ». [مسند أحمد ]

فضل قراءة سورة الكهف

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أنه روى عن أبي قلابة، قال: «من حفظ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن قرأ الكهف في يوم الجمعة حفظ من الجمعة إلى الجمعة، وإذا أدرك الدجال لم يضره وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر».

أفضل صيغة الصلاة على النبي

وأوصى عضو هيئة كبار العلماء بضرورة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤكدا أن هناك عديد من الصيغ للصلاة على النبي ومنها:«اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد خيرتك من خلقك في الأرضين والسموات العلى، إمام أهل الأرض والبرزخ والسماء، علامة وبشارة الأولين، إمام ومبشر الآخرين رسول رب العالمين، من اصطفيته اصطفاءً وجعلته أكثر خلقك براً ورحمه ورأفةً ووفاء ، ما من مقام إلا جعلته منه المفيض، وجعلت حبه سبباً للمزيد لا يكمل إلا بحبه الإيمان ، وتضلعت بحبه الجنان والوجدان، ما أخليت من ذكره والصلاة عليه زمان ،خلعت عليه حلة المحبة فقلت له كن حبيبي فكان ، فأفض علينا مما أفضت عليه حتى نبلغ الدرجات العلى من العبودية والمحبة والرضوان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم».