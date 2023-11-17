لماذا أوصانا النبي بسورة الكهف يوم الجمعة؟.. كنوز في سطور

يحرص الكثير من المسلمين على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، سنة عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، الذي أوصانا بالحرص على قراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

الإفتاء توضح أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وعن أهمية وفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، إنّ قراءة سورة الكهف في أيِّ وقت من يوم الجمعة وليلتها مستحبة، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، فهي مما اختص به يوم الجمعة.

وأضافت الإفتاء: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» رواه البيهقي.

سورة الكهف عصمة من المسيخ الدجال

ورد عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: "مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ"، أخرج مُسلم في صحيحه بحديثٍ طويلٍ متعلق بالدجّال: (فمَن أَدْرَكَهُ مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عليه فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ).

بينما قال البعض أن لآخر عشر آياتٍ من سورة الكهف الثواب الأكبر، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبّان: (مَن قرَأ عَشْرَ آياتٍ مِن آخِرِ الكهفِ عُصِم مِن الدَّجَّالِ).

الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، في تصريحات له اجاب على سؤال لماذا من قرأ سورة الكهف عُصم من المسيح الدجال، قائلًا: «سورة الكهف بها 4 قصص وكل قصة تعالج فتنة والمسيح الدجال ياتي لهذه الفتن، أول قصة هى أصحاب الكهف تعالج فتنة فى الدين، القصة الثناية صاحب الجنتين تعالج فتنة المال، القصة الثالثة وهى قصة سيدنا موسى والخضر تعالج فتنة العلم، القصة الرابعة ذي القرنين تعالج فتنة السلطة».

هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بدعة

رد إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله)، على مزاعم أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قبل الصلاة بدعة، قائلًا: «قراءة سورة الكهف قبل الصلاة سرا ليست بدعة، ولكن البدعة في أن تحبس المسجد كله من أجل أن يسمعك، وأنت تقوم بقراءتها جهرا وبصوت عالٍ مما يؤثر على المصلين بالمسجد، فليس علينا ان نتحكم في نوع العبادة، هناك من يريد قراءة القرآن واخر يريد الصلاة في نفس الوقت».

ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث، وورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وعن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال النبي محمد - صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».