«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدًا في المحافظات يوم الجمعة المقبل
كتب:
رؤى ممدوح
03:15 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
مساجد الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة القادم الموافق 24 / 11 / 2023م، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.
تفاصيل افتتاح المساجد وتطويرها
وحول التفاصيل فقد أوضحت وزارة الأوقاف أنّه سيتم افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 24 / 11 / 2023م، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا، ليبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م 11371 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 363 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح
2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح
3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد بلابل - تلا
5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوممديرية أوقاف سوهاجم المسجد وعنوانه
6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة
7. مسجد العبور – مدينة دار السلاممديرية أوقاف أسيوطم المسجد وعنوانه
8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا
9. مسجد عواجة - أسيوط
10. مسجد الريان – مدينة القوصية
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى
14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم
17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير
ثانيًا: مساجد الصيانة
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى