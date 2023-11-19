«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدًا في المحافظات يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة القادم الموافق 24 / 11 / 2023م، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

تفاصيل افتتاح المساجد وتطويرها

وحول التفاصيل فقد أوضحت وزارة الأوقاف أنّه سيتم افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 24 / 11 / 2023م، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 349 مسجدًا، ليبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م 11371 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 363 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. مسجد عبد العزيز جمعة – قمونة – منيا القمح

2. مسجد الشيخ حسين – عزبة درويش – منيا القمح

3. مسجد صالح – طحا المرج – ديرب نجم

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد بلابل - تلا

5. مسجد البحري – ميت الموز – شبين الكوممديرية أوقاف سوهاجم المسجد وعنوانه

6. مسجد الكبير – عنيبس - جهينة

7. مسجد العبور – مدينة دار السلاممديرية أوقاف أسيوطم المسجد وعنوانه

8. مسجد أولاد أحمد – نجوع السدادرة - صدفا

9. مسجد عواجة - أسيوط

10. مسجد الريان – مدينة القوصية

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

11. مسجد فاطمة الزهراء – الشغب - اسنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

12. مسجد عزت عامر – تيده – سيدي سالم

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

13. مسجد السعداوي البحري – مركز حوش عيسى

14. مسجد كوم القدح – زاوية صقر – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

15. مسجد الرحمة – عزبة عبد العظيم عمر – بني مزار

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

16. مسجد الإخلاص – دسيا – مركز الفيوم

17. مسجد الرحمن – الحميدية - إطسا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

18. فجر الإسلام – الواصفية – أبو صوير

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الهادي – شندورة – حي الجناين

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – ميت تمامة – مركز منية النصر

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

3. مسجد الديبسي – كفر الشيخ خليل – شبين الكوم

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

4. مسجد الإحسان – شلقان – القناطر الخيرية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

5. مسجد بلشا – مركز حوش عيسى