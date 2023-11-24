الرئيس السيسي يؤكد أهمية وجود مناطق آمنة في قطاع غزة وتقديم المساعدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أهالي قطاع غزة يعانون من عدم وجود مياه شرب صالحة للشرب وأغذية ومواد طبية، إضافة إلى سقوط 15 ألف مدني منهم ما يزيد على 5500 طفل و2500 سيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نتحدث عما يتراوح بين 60% و70% من الضحايا أطفال ونساء، وهذا الأمر لا بد من وضعه في الاعتبار، ومن خلال حديثنا مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، فإنّ من المهم أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين والمواطنين في قطاع غزة».

وأكد: «تحدثنا عن أهمية وجود مناطق آمنة في وسط القطاع وشماله وجنوبه، وهذه المناطق تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها، وهنا نتحدث عما لا يقل عن 40 ألفا إلى 50 ألفا دُمروا بشكل كامل، وأكثر من 80 ألف منزل تضررت بشكل أو بآخر».