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السيسي يشكر رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا على موقفيهما من تطورات الأوضاع في غزة

كتب:

شريف سليمان
11:04 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ يقدر زيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر، ووجه الشكر لهما على موقفيهما تجاه التطورات التي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم التطورات التي تتم في هذه الفترة بالقطاع من مواجهات عسكرية والنتائج التي تتم على الأرض والإجراءات التي نحتاج إلى التحرك فيها بفعالية أكثر، والهدنة المؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام».

وتابع الرئيس: «نتمنى أن تزيد عبر تسليم المزيد من الأسرى والرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات لإعاشة أكثر من 2.3 ملايين إنسان يحتاجون كل شيء مثل المياه والأغذية والمواد الطبية بسبب الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر».

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