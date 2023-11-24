اتحاد نقابات عمال مصر: نثمن حرص الرئيس السيسي على دعم الأشقاء في غزة

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، الذي عقد باستاد القاهرة الدولي، بحضور الآلاف من أعضاء القوى السياسية والمواطنين.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف «البدوي» في تصريح لـ«الوطن»، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التهجير القسري للفلسطينيين جاء ليؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، كما يؤكد حرص مصر على الحفاظ على حق أهل غزة في أرضهم، وعدم قبول تصفية القضية الفلسطينية لصالح العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن مصر دولة مضيافة استقبلت 9 ملايين من الأشقاء العرب خلال أزماتهم المختلفة، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة لأهل غزة لأن استقبالهم يعني انتهاء القضية الفلسطينية وضياع الحق العربي، مشيرًا أن الحل أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة وهو إيقاف القصف على المدنيين في غزة، وحل الدولتين حتى تعود فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة.

استمرار إطلاق قوافل المساعدات

كما أشاد نائب رئيس الاتحاد العام بجهود السيسي والحكومة المصرية في تقديم الدعم اللازم للأشقاء في فلسطين من خلال إطلاق قواقل المساعدات الإنسانية، متابعًا: «رغم التحديات الإقتصادية التي تعيشها مصر إلا أنها لم تتأخر عن تقديم المساعدات لأهلنا في غزة».