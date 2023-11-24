رئيس وزراء إسبانيا يؤكد ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية في غزة

شكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقطاع جزء من وقته واستقباله ورئيس وزراء بلجيكا، مؤكدا أنّه لا يمكن إغفال الضحايا المدنيين في غزة، بما فيهم آلاف النساء والأطفال، وكذلك لدينا أكثر من مليوني شخص في غزة، يواجهون ويلات الحرب.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال المؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء وبلجيكا، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «بحضوري إلى مصر لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدر كاف، وكذلك فإن الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض في وجهات النظر بشأن هذا الأمر».