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أطلقها الرئيس السيسي اليوم.. التحالف الوطني يكشف تفاصيل أكبر قافلة مساعدات لغزة

مصطفى عزت: 33 شاحنة تحمل 8950 طنا من المساعدات إلى فلسطين

كتب:

يسرا البسيوني
09:35 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
قافلة مساعدات إنسانية.. أرشيفية

قافلة مساعدات إنسانية.. أرشيفية

أكد مصطفى عزت مدير مؤسسة أبوالعنين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة المصرية بذلت جهودا واسعة، في تأمين وصول المساعدات لقطاع غزة على مدار ما يقرب من 50 يوما، منذ بداية الأزمة.

مساعدات غزة

أضاف عضو التحالف الوطني، لـ«الوطن»، أن مؤسسة أبوالعنين تشارك في قافلة المساعدات الأكبر الموجهة لدعم أهالي قطاع غزة التي أطلقها الرئيس السيسي، اليوم، وتشمل 33 شاحنة، موضحا أن القافلة تضم كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية الجاهزة، المستلزمات الطبية الأساسية، علاج الأمراض المزمنة، وأجهزة تنفس صناعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجري بشكل مستمر، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

محتويات القافلة 

أوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القافلة تتضمن أدوية والمواد الغذائية و الملابس والأغطية بإجمالي وزن 8950 طنا من المساعدات الموجهة إلى فلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي متجهة إلى معبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطينيين.

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بقلم يسرا البسيوني