مستشار رئيس الجمهورية يتفقد مشروع «بشائر الخير» في الوادي الجديد

تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ضمن جولته التفقدية بالمحافظة للاطلاع على المشروعات القومية والتنموية، مشروع الجذب السكاني «قرى بشائر خير الوادي» شمال مدينة الخارجة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

أول قرية تنموية متكاملة في الوادي الجديد

وتفقدوا الوحدات السكنية ومحطة الوقود والمدرسة، وأشاد «جمال الدين» بنجاح التجربة وتكامل وجودة الخدمات المُقدمة للقاطنين هناك، كما اطّلع على مشروع زراعة الصوب التي تبلغ 30 صوبة منزرعة «طماطم، خيار، باذنجان، كوسة، فلفل، تين شوكي، نخيل»، التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات لساكني قرى بشائر الخير.

مركز ذوي الهمم بالوادي الجديد

كما تفقّد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية، مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ اطلّع على الخدمات المقدمة داخل المركز والأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعرّف على عمل العيادات المختلفة، مُشيدًا بالخدمات التي يُتيحها لتأهيل ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع.

وتفقد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، الذي جرى الانتهاء من تشغيله، تمهيدًا للافتتاح؛ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأجهزة المختلفة في التعامل مع الأزمات.