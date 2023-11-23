مستشار رئيس الجمهورية يتفقد المشروعات التنموية في الوادي الجديد

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

تفقد العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد

بدأ مستشار الرئيس زيارته بجولة في العاصمة الجديدة للمحافظة، التي تُعد نموذجا يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة وترتبط بها رقميًا، وأشاد «جمال الدين» بهذه التجربة الجادّة على طريق التحول الرقمي.

مستشار رئيس الجمهورية يغرس نخلة في الوادي الجديد

كما غرس نخلة بحديقة 30 يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وأطلق «الزملوط» و«جمال الدين» شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة، ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.