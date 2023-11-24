أستاذ علوم سياسية: تكثيف مساعدات غزة وقت الهدنة دليل على حكمة مصر

قال إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن الشاحنات الإغاثية التي تدخل إلى قطاع غزة في وقت الهدنة الحالية، هي تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية منذ اندلاع عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي الغاشم في فلسطين، حيث إن مصر منذ اليوم الأول لم تدخل جهدا في سبيل نجدة الأشقاء في قطاع غزة، سواء على الصعيد الإنساني أو الصعيد السياسي والدبلوماسي.

دخول المساعدات لغزة في وقت الهدنة

وأكد أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أن مصر تستغل فترة الهدنة في قطاع غزة، من أجل دخول أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي من شأنها مساعدة الأهالي في غزة من الاستمرار في الصمود، كما أن تلك الفترة هي تمثل فرص حقيقية لوصول المواد الإغاثية إلى شمال القطاع.

وأوضح بدر الدين، أن ما تقوم به مصر في الوقت الحالي من تكثيف جهود إدخال المساعدات يؤكد أن لديها رؤية دقيقة للمشهد وذكاء في استغلال المواقف والتطورات التي تحصل من حين لآخر داخل القطاع، فضلا عن أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الصعيد الدبلوماسي لتوصيل صوت فلسطين إلى العالم ووضع الأزمة الحالية على رأس أجندة أولويات المجتمع الدولي.

قوة السيادة المصرية في تأمين مرور المساعدات

وأشار إلى أن نجاح مصر في تأمين مرور أطنان من المساعدات الإغاثية المختلفة إلى قطاع غزة - آتية من كل دول العالم - يؤكد على قوة السيادة المصرية حول العالم، فضلا عن أنه دليل واضح على الدور المحوري للدولة المصرية في القضية الفلسطينية.