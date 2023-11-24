عضو «التحالف الوطني»: مصر تستغل الهدنة لتوصيل أكبر كم من المساعدات لغزة

قال محمود السقا، القيادي بمجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن تحرك أكبر قافلة من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة واستمرار تدفق المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر، يؤكد أن القضية الفلسطينية وقضايا الأمن القومي تمثل أهمية قصوى للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

تزامن قافلة التحالف الوطني مع سريان الهدنة

ولفت القيادي بمجلس الشباب المصري، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ تزامن انطلاق قافلة أمس مع سريان الهدنة يؤكد أنّ مصر تحرص على توصيل أكبر كم من المساعدات خلال تلك الفترة، فضلا عن حرص الرئيس السيسي على تصدير القضية الفلسطينية لأجندة المجتمع الدولي، إذ لعبت مصر دورًا محوريًا في التوصل للهدنة الحالية وإتمام صفقة تبادل الأسرى، ما يؤكد أنّ نصرة فلسطين هي من أولويات مصر.

قوة السيادة المصرية في تأمين المساعدات

وأكد أن مصر أثبتت على مدار الفترة الماضية قوة سيادتها في المنطقة، ظهر ذلك في دخول مساعدات إغاثية من العالم أجمع إلى قطاع غزة بآمان، وأشار إلى حجم المساعدات الضخم الذي يدخل إلى قطاع غزة في ظل الهدنة الحالية.

ونوّه بأن التحالف الوطني يستغل هذه الفترة لتوصيل أكبر كم المواد الإغاثية للقطاع، وكذا الوقود، والأهم من ذلك توصيلها لشمال غزة، الذي كان يُحظر دخول أي مساعدات له طوال الحرب.