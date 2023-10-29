سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الاحتلال يريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى غزة

قال عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إنه لا توجد لديه معلومات بشأن الاجتياح البري لغزة، لافتا إلى أن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي يرون أن الاجتياح البري سيكون مجزرة تاريخية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية سكايب، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من عقد القمة العربية في أقرب وقت ممكن نتيجة التطورات الحالية في قطاع غزة وتصاعد العمليات العسكرية من جيش الاحتلال.

وأشار الفرا إلى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال أمام أعين كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أنه لا بد أن تقوم المحكمة بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

المجازر ضد سكان قطاع غزة موثقة

ولفت إلى أن الاحتلال يريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، والدمار والمجازر ضد سكان قطاع غزة موثقة على الهواء مباشرة.

وشدد على أن الاحتلال لا بد أن يسمع صوت 121 دولة، فضلا عن وقف الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن المظاهرات الحاشدة في عواصم دول العالم أدت إلى تغيير بعض المواقف لعدد من الدول تجاه القضية الفلسطينية، مبينا أن الحرب التي شنتها أمريكا في غزة موجهة إلى الشعب الفلسطيني.