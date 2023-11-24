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«معلومات الوزراء»: تغير المناخ أحد أكبر التحديات المواجهة للبشر

كتب:

إسراء عبد العزيز
11:46 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
معلومات مناخية

معلومات مناخية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجرافيك، عن أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية اليوم.

تغير المناخ يتسبب في الآثار السلبية على البيئة

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال منشورة، أن تغير المناخ يتسبب في مجموعة متنوعة من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بما في ذلك:-

1- ارتفاع مستوى سطح البحر.

2- تغير أنماط هطول الأمطار.

3- زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإنّ 132 مليون نسمة معرضون لخطر الفقر بسبب تغير المناخ بحلول 2023، حيث إن تلك التغيرات المناخية ستضر المساحات المزروعة، خصوصًا منطقة شمال إفريقيا الأكثر جفافًا في العالم.

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