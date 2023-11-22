معلومات الوزراء: أكثر من 52% من المصريين تخوفوا من تقنية المعلم الرقمي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا مستمرًا ومتسارعًا يومًا بعد يوم؛ فأصبح متداخلًا في العديد من القطاعات والمجالات خاصة بعد التزايد الكبير في عدد مستخدميه، موضحا أن قطاع التعليم يعد أحد القطاعات التي شهدت تطورًا من خلال الذكاء الاصطناعي؛ حيث أصبح الطلاب في المدارس والجامعات يعتمدون على هذه التقنية بشكل كبير إما في شرح المناهج الدراسية أو من خلال إجراء الأبحاث الجامعية.

إجراء استطلاع لرأي المواطنين حول موقفهم من استخدام تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإجراء استطلاع لرأي المواطنين حول موقفهم من استخدام تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، فتم سحب عيّنة ‏عشوائية ‏بسيطة من المواطنين البالغين «18 سنة فأكثر» ‏الذين يمتلكون هواتف محمولة في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الهاتفية، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية 1013 استجابة فعلية.

«المعلم الافتراضي» تقنية تتيح التعلم على يد معلم موجود على بعد عدة كيلومترات من المدرسة

ولفت المركز إلى أنه قد بدأ الحديث عن الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وكان من أهم الأوجه التي تم التطرق إليها هو استخدام «المعلم الافتراضي»، وهي تقنية تتيح التعلم على يد معلم موجود على بعد عدة كيلومترات من المدرسة، يتم تجسيده بحجمه الطبيعي داخل الصف من خلال خاصية الهولوجرام، ليتحدث إلى الطلاب مباشرة، لذا فقد تطرق الاستطلاع لسؤال المواطنين بالعيّنة عما إذا كانوا على علم بـ«المعلم الافتراضي»، أفاد 7.5% فقط من المواطنين بأنهم على علم به.

%52 عارضوا فكرة استخدام المعلم الافتراضي

أما عن مدى تقبل المواطنين بالعيّنة لفكرة الاعتماد عليه لشرح المناهج كبديل للمعلم، فقد أبدى أكثر من نصفهم (52.4%) معارضتهم لهذه الفكرة، مقابل 23.7% أبدوا تأييدهم لها.

ولفت المركز إلى أنه وفقا لاستطلاع الرأى فإن الإناث، وقاطني الحضر، وذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى هم أكثر من أبدوا معارضتهم لفكرة استخدام المعلم الافتراضي لشرح المناهج كبديل للمعلم، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.