حزب الإصلاح: الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية تحيا مصر وفلسطين، كانت شديدة الأهمية وتاريخية في مضمونها وفي لحظة فاصلة وفارقة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل واضحة تدل على عقيدة سياسية راسخة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية المصرية التي لا تقبل المزايدة.

«عبدالعزيز»: رفض مصر مخطط تهجير الفلسطينيين

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على مدار أزمة غزة منذ اندلاع الحرب، رأينا الرئيس السيسي يؤكد على العديد من المعاني ورفضه مخطط التهجير سواء على الأراضي المصرية أو غيرها، وأنَّ الأمر يتعلق بمسألة الأمن القومي المصري والهدف منه تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه مصر.

مصر ستظل القلب النابض للأمة العربية

وتابع رئيس حزب الاصلاح والنهضة، بأنَّ مصر ستظل القلب النابض للأمة العربية والرئيس السيسي لا يدافع عن الأمن القومي المصري فقط، بل الأمن العربي ككل، فرفض التهجير صمام أمان للمنطقة العربية وحجر الزاوية.