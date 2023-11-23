باحث بـ«المصري للدراسات»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تأكيد لرفض تهجير الفلسطينيين

أكد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال فعالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي، أعادت التأكيد على الثوابت المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام والتطورات الخطرة التي تشهدها القضية منذ السابع من أكتوبر الماضي بشكل خاص انطلاقًا من المسؤولية التاريخية بشأن فلسطين.

إدخال المساعدات الإنسانية

كشفت كلمة الرئيس السيسي، وفق ما رواه «وهبة» لـ «الوطن»، عن حجم الدور المصري على مختلف الأصعدة بشأن احتواء التدهور الحالي منذ اللحظة الأولى ووقف جولة التصعيد والتوصل إلى فرض هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار يتضمن إدخال المساعدات الإنسانية التي قدمت مصر فيها أضعاف ما قدمه العالم حتى الآن، وهو ما يشير إلى حجم وثقل مصر على المستويين الإقليمي والدولي وقدرتها على التعامل مع كافة تشابكات المشهد المعقد بالأساس، وامتلاكها اتصالات قوية ومؤثرة مع طرفي الأزمة.

الأمن القومي والسيادة المصرية

ويأتي تأكيد الرئيس السيسي بحسب الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على أن مخطط تهجير الفلسطينيين القسري إلى مصر والأردن يمثل خطا أحمر لمصر لن تسمح بتجاوزه، استمرارًا للرسائل المصرية الصارمة الرافضة لتلك المخططات منذ اللحظة الأولى بعد ظهور مؤشرات على الأرض لتنفيذها والتصريحات الإسرائيلية المختلفة بشأنها، وهو الأمر الذي اتصل بالتحركات المصرية المكوكية في مختلف المحافل الدولية واللقاءات بين الرئيس وعدد من قادة وزعماء العالم للتحذير من تلك الخطوة ورفض مصر الكامل لها، وهو ما انعكس في تغير لغة الخطاب الدولي وتأييد الموقف المصري في هذا الشأن وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت في أكثر من موضع عن رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وأن هذا الموقف الصارم من مصر يأتي دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحرص على عدم تصفيتها من جانب، وحفاظًا على الأمن القومي والسيادة المصرية من جانب أخر.