محمود مسلم: كلمة الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين لا تقبل التأويل

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفعالية المصرية لدعم فلسطين، قائلا إن الكلمة الأهم الواضحة والصريحة والقوية، عندما قال إن موضوع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومصر خط أحمر، وهذه كلمة قوية.

كلمة الرئيس السيسي قوية وصريحة

أضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن كلمة الرئيس السيسي، تأتي وسط الشائعات كلها التي تخرج من آن إلى آخر حول هذه القضية، سواء داخل إسرائيل أو بعض المغرضين من الإخوان، حول إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مقابل ما يترتب عن حل الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه خلال أزمة الحرب على غزة، تخرج أصوات لتفسر وتطالب بذلك، سواء أصوات إسرائيلية أو للأسف محسوبة على مصر، لكن الرئيس السيسي قالها اليوم بشكل قوي وبكل صراحة، بأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر، لأن القضية الفلسطينية ستُصَفَّى بهذا الأمر.