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حملة «السيسي» الانتخابية تبرز إنجازات الرئيس في تنمية سيناء خلال 9 سنوات

كتب:

محمد سعيد الشماع
01:44 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز إنجازات الرئيس السيسي، في تنمية سيناء خلال السنوات التسع الماضية، من خلال تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لأرض الفيروز.

وقالت الحملة الرسمية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «سيناء أرض الفيروز المصرية، فبخطى ثابتة ومتسارعة، حصلت سيناء على اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا».

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