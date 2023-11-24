ختام فعاليات برامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بقنا

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الدورة التدريبية لبرامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والتي تم تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بقنا، خلال الفترة من 5 إلى 23 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة».

تدريب 77 سيدة في قنا على برنامج القيادة

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه شارك في التدريب 77 متدربة من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن ومديريات التربية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي والتنظيم والإدارة والتموين والشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادي ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن المتدربات تلقين خلال فترة البرنامج مجموعة من المعارف في مجالات «إدارة الوقت، مهارات القيادة، الإدارة الاستراتيجية، التحديات وإدارة الأزمات، المشروعات القومية، رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القومية»، والتي تم تقديمها على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف صقل مهارات المتدربات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن.

شهادات وهدايا تذكارية للمتدربات

وأضاف الداودي في بيان صادر اليوم، أن الفعاليات الختامية للدورة التدريبية شهدت تسليم المتدربات الشهادات وبعض الهدايا التذكارية التي تحمل اسم الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وثمن محافظ قنا، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2023.