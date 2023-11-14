منصة «أيادي مصر» تفتح باب التعاون بين محافظة قنا ومؤسسة ألمانية

صرح اللواء إشراف الداودى محافظ قنا، بأن وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة تشارك في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة على إدارة المنصة الإلكترونية «أيادي مصر»، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

محافظات الصعيد

وأوضح محافظ قنا، في بيان، أن الورشة تقام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات ( المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، وذلك بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وزارة التنمية المحلية

من جانبه أوضح عبد الرحيم محمد مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع «أيادي مصر» لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات (المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها)، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الإلكترونية «أيادي مصر» للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.