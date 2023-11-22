الكيلو بـ27 جنيها.. أماكن وعناوين بيع السكر في مدن وقرى محافظة قنا

حددت محافظة قنا، منافذ بيع السكر المخفض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، وهي أماكن بيع السكر في محافظة قنا بالتعاون الجمعية التعاونية الاستهلاكية في مجلس المدن والقرى في جميع أنحاء المحافظة.

سعر كيلو السكر في منافذ محافظة قنا

وحصلت «الوطن» على أماكن بيع السكر المخفض في مجالس المدن والقرى في المحافظة، وبيان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنطاق الوحدات المحلية لمحافظة قنا المتوفر بها سكر المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.

- الجمعية التعاونية المحافظة قنا، أمام مجمع المحاكم امام البنك الزراعي

- جمعية العاملين بديوان عام محافظة قنا، بمقرديوان عام المحافظة.

- جمعية العاملين بمديرية الزراعة بقنا، بمقر ديوان عام مديرية الزراعة.

- جمعية الخدمات الاجتماعية بقنا، بمقر الاتحاد الاستهلاكي.

- العاملين بمحكمة الاستئناف بقنا، بمقر المحكمة في مدينة قنا.

- العاملين بمطاحن قنا، بمقر مطاحن قنا.

- العاملين بالإدارة الزراعية، أمام مخبز لافوار.

- العاملين بشبكات نجع حمادي، أمام بوابة الألومنيوم في نجع حمادي

- العاملين في مصنع الومنيوم نجع حمادي ، بمقر مجمع الألومنيوم.

- العاملين بإدارة الزراعة في نجع حمادي ، بمقر الإدارة في مدينة نجع حمادي.

- العاملين في مجلس فرشوط، في مجلس مدينة فرشوط.

- أهالي القلمينا في مركز الوقف، منفذ القرية

- أهالي كوم جابر أبو تشت

- أهالي كوم يعقوب داخل القرية بمركز أبوتشت.

- أهالي الخوالد أبو شوشة بالوحدة المحلية .

- أهالي الحبيلات الغربية، بمقر الجمعية بمركز أبوتشت.

- أهالي الخفاجية، داخل القرية مركز أبوتشت،

- أهالي قرية الرواتب، داخل القرية في مركز أبوتشت.

- للعاملين بالوحدة المحلية بأبو شوشة، داخل الوحدة القروية بمركز أبوتشت

- أهالي قرية الزرايب أبوتشت، داخل جمعية القرية.

- أهالي الحراجية بمركز دشنا، داخل القرية

- أهالي نجع عزوز – بمركز دشنا، داخل القرية

- أهالي المقارين بقوص، داخل القرية

- أهالي عزبة السيول حجازة بقوص، داخل القرية

- العاملين بإدارة قوص الاجتماعية، بمقر الإدارة

- أهالي الخطارة، داخل القرية بمركز نقادة

- أهالي أسمنت الأوسط قمولا، بمركز نقادة، مقر التوزيع داخل القرية.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي لها، أن كميات السكر سوف يتم توزيعها اليوم الأماكن المعلنة، وتحديد 27 جنيها للكيلو الواحد على أن كل أسرة ليس لها أكثر من 2 كيلو فقط.

توفير 70 طن سكر لمحافظة قنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، قال في تصريحات صحفية وبيان رسمي، أن وزير التموين على توفير وتوزيع 70 طن سكر للمحافظة شبه يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو.