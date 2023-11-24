«التخطيط»: مباحثات لتأسيس صندوق مصري عماني لمشروعات الصناعات الزراعية والأدوية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، وحفصة البلوشية، مديرة علاقات المستثمرين.

العلاقات المصرية العمانية ممتدة عبر التاريخ

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان إذ أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأشادت بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي، موضحة أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري، متابعة بأنه تجرى المباحثات حاليًا حول تأسيس صندوق مصري عماني تضخ أموال لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.

وأشاد قيس بن محمد موسى اليوسف، بالعلاقات المصرية العمانية موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح، موضحًا أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وجرى الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.