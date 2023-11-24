رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص في الجيزة

الرئيس يدير حوارا وديا مع مواطن ويسأله عن أحوال أسرته

كتب:

محمد أبو عمرة
04:11 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور مواز لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية، وصولًا للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة، وترسا الهرم، وفيصل، بمحافظة الجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس ودار حديث ودي مع أحد المواطنين، حرص خلاله الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء إسبانيا: نشكر الرئيس السيسي على إنجاز الهدنة وإيصال المساعدات

حملة «السيسي» الانتخابية تبرز إنجازات الرئيس في تنمية سيناء خلال 9 سنوات

حزب الإصلاح: الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة رفض مخطط تهجير الفلسطينيين

وزير الأوقاف: تنفيذ برامج تدريب غير مسبوقة للأئمة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر قدمت حتى الآن نحو 75% من المساعدات إلى غزة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.