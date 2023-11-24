الرئيس السيسي يتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص في الجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور مواز لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية، وصولًا للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة، وترسا الهرم، وفيصل، بمحافظة الجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس ودار حديث ودي مع أحد المواطنين، حرص خلاله الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.