رئيس وزراء إسبانيا: أشعر بمعاناة أهالي غزة.. ويجب دخول المساعدات إلى القطاع

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا: على الحكومة الإسرائيلية أن تحترم القانون الدولي، وعليها أيضًا أن تحترم حياة الكثير من المدنيين والأطفال والسيدات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة القاهرة الإخبارية على الهواء، أنّه يجب دعوة دولة الاحتلال الإسرائيلي للحل، ونقول لها إن عليكم أن تلتزموا بالقانون الدولي، وأن تقبلوا دخول المساعدات إلي قطاع غزة، مواصلا: «أرى معاناة الشعب في غزة، لابد من دخول المساعدات إلى غزة».

وأوضح رئيس وزراء إسبانيا، أننا لدينا 4 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية التي وجدناها هنا من جانب الحكومة المصرية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني.