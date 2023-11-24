تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ«حملة السيسي» أمام معبر رفح لمساندة الفلسطينيين

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري تضامناً مع القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أننا على بعد خطوات من ساحة أحداث اعتداءات غاشمة بدأت منذ قرابة الخمسين يوم، وتزداد يوما بعد يوم، اعتداءات خلفت وراءها آلاف الشهداء، بينهم أكثر من 6000 طفل، ومازالت الإعداد في تزايد، ومازالت الأرقام يغيب عنها الدقة، وحتى تلك اللحظة لم تتمكن لجان تقصى الحقائق أو الجهات الأممية من مباشرة عملها داخل القطاع.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن خلف كل شهيد حلم وقصة، أهل وأحباء، ولكل منهم رواية عامرة بالعزة والكرامة استحقوا أن تكون آخر فصولها الشهادة، وأن كانت عقيدتنا تعظم من الشهادة وترفع شأن الشهداء فيها، فإنها تعظم الحياة ايضًا، وتبجل من كل إنسان منحه الله نفحة الروح ليكون خليقته وخليفته هنا.

ووجه رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمعبر رفح رسالتين، الأولى لـ أهالينا في فلسطين وهى رسالة العون والدعم، نؤكد فيها على أننا دائمًا هنا، معكم ، الأقرب إليكم ولن نتوانى أو نبخل بجهد وعمل لرفع هذا الظلم والاعتداء الغاشم، وحتى تعودون في القريب العاجل إلى حياتكم الآمنة داخل دياركم، التي نعدكم أننا سنكون على استعداد بنائها وتعميرها إلى جواركم أيضا.

والرسالة الثانية، إلى جموع سكان العالم، ممن يشاركوننا في الإنسانية والأخوة والحياة، إذ أنه قبل أيام كان اليوم العالمي للطفل اليوم الذي أجتمع فيه قادة العالم قبل 32 عاما يقطعون وعداً للأطفال: سوف نبقيكم آمنين، و نساعدكم على التعلم، وسنحافظ دائماً على حقكم في التحدث وفي إيصال أصواتكم، نقول هذا ضمن أيام مناهضة العنف ضد النشئ، وقبل أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نقول هذا ونحن على بعد خطوات من حرب 70% من ضحاياها من الأطفال والنساء.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، فهل ستظل هذه الكلمات مجرد شعارات تُردد وايام لاحتفالات رمزية، أما آن الآوان لأن يثبت جميع من يسكن هذه الأرض أن حقوق كل من عليها هي إرث مشترك وهدف موحد للناس لا فرق بين إنسان وآخر في اللون والجنس والعرق ولا شعب وآخر، فالحق في الحياة والكرامة الإنسانية للجميع هو عقيدة تجمعنا ولا يجب ولا يصح أن تتجزأ.

وأشار المستشار محمود فوزي أننا على بعد خطوات من أرض تروى كل يوم بدماء الآلاف من أبنائها، أرض السلام التي لا تشهد يوم سلام، فهي في أيام معدودة شهدت عدد من الأحداث الوحشية الدامية باستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي يلجئ إليها المدنيين للاحتماء بها، وأكدت منظمات الإغاثة الدولية أنهم يفتقدوا كل الضمانات الأمنية التي تمكنهم من العمل في رعاية سكان قطاع غزة، فضلا عن استشهاد عشرات الصحفيين.

وأوضح فوزي، أن المواقف الحاسمة التي اتخذتها القيادة السياسية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسية، كما أجرت مصر عدة محادثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، كما نظمت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة العديد من زعماء وقادة العالم، قمة القاهرة للسلام، ومثلت هذه القمة تحركا دبلوماسيا رفيعا مصريا لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي، مؤكدا على موقف القيادة السياسية بأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر.

وثمّن الجهود الدولية التي لعبت مصر فيها النصيب الأكبر والأصدق التي توصلت لهدنة لوقف إطلاق النار لمدة ٥ أيام قابلة للتمديد، داعيا الجميع قادة وشعوب إلى إعانة ودعم أهالي القطاع وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق غزة

وقال المستشار محمود فوزي: لابد أن نؤكد على أمرين هامين الأول أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا وهو مفتوح كعادته من الجانب المصري، ولكن المعبر قد تم قصفه 4 مرات من الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى التعنت الشديد في إدخال المساعدات الأمر الثاني أن حجم المساعدات التي دخلت إلى القطاع والتي تقدر ب 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم 8400 طن مساعدات وفرتها الدولة المصرية والشعب المصري فقط، أي 70% من إجمالي حجم المساعدات.