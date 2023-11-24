حملة «يلا سيسي» تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس في الشرقية

نظمت حملة «يلا سيسي»، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بالزنكلون محافظة شرقية وبحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات الشبابية والأحزاب والقوي السياسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يأتي ذلك استمرارا للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الكيانات الشبابية والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الدكتور مؤمن العشماوي ممثل الكيانات الشبابية وعضو هيئة المكتب بالحملة الرسمية بمحافظة الشرقية إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة ولذا نحتاج إلى استقرار في مصر، مؤكد أن استقرار الوطن يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة التنمية.

وأكد منسق عام حملة "يلا سيسي"، بمحافظة شرقية أن أهالي الزنكلون تجمعوا لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات بمختلف عموم الجمهورية وخاصة محافظة الشرقية التي شهدت مشروعات وإنجازات غير مسبوقة في ملف حياة كريمة.

وأضاف محمد صبري ممثل الكيانات الشبابية وعضو كيان شباب مصر وعضو هئية المكتب بالحملة الرسمية بمحافظة الشرقية" ، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

ومن جانبه، محمد عبدالعزيز المسلمي عضو مركزية "يلا سيسي" ، الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم.

وتشهد محافظات مصر خلال هذة الفترة منافسات شرسة وحملات دعائية للمرشحين الأربعة، والمتنافسين للفوز بمقعد رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، خلال الفترة المقبلة، والتي قررت الهيئة العليا للإنتخابات إقامتها في الخارج أيام 1،2،3 من شهر ديسمبر، وفي الداخل أيام 10،11،12 من نفس الشهر.