عرض فيلم «فرحة» في الأردن اليوم والتبرع بإيرادته لصالح إغاثة أهل غزة

تنظم الجمعية الثقافية العربية في الأردن عرضا لفيلم «فرحة» للمخرجة دارين سلام، يوم الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يعود ريع تذاكر عرض الفيلم لمساندة حملة جمع تبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، التي تقوم بها الجمعية الثقافية العربية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

فيلم «فرحة» من تأليف وإخراج دارين سلام، وهو مستوحى من أحداث حقيقة، عرض للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2021، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى «فرحة» تبلغ من العمر 14 عاما، تعيش تفاصيل تهجير الفلسطينين في عام 1948، وتكون شاهدة على جرائم الاحتلال تجاه المواطنين المدنين العزل.

حملات ممنهجة ورسائل كراهية ضد صناع فيلم «فرحة»

وبالرغم أن الفيلم تلقى ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية بعد عرضه في عدد من المهرجانات، إلا أنه تعرض للنقد من الإسرائيلين بعد عرضه على المنصات، وتركزت ردود الفعل على الفيلم على مشهد يصور مقتل عائلة فلسطينية على يد جنود إسرائيليين، وفي الأيام التي أعقبت صدور الفيلم أصبح هدفًا لحملة تصويت سلبي منسقة على موقع «IMDB».

وتعرض صانعو الفيلم للمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أن الحملة قد جاءت بنتائج عكسية، وفقًا لصحيفة «هوليوود ريبورتر»، حيث انتعشت تقييمات الفيلم على موقع «IMDb» بسرعة، وردت المخرجة دارين سلام على الانتقادات في مقابلة مع مجلة «تايم»، مشيرة إلى أنها تعرضت لـ «رسائل كراهية وعنصرية».

وتابعت مخرجة فيلم «فرحة» في تصريحاتها: «سبب صدمتي الشديدة من رد الفعل العنيف هو أنني لم أظهر أي شيء مقارنة بما حدث خلال المجازر، كان هذا حدثا صغيرا، ولا أعرف سبب انزعاج بعض المسؤولين الإسرائيليين من هذا المشهد».