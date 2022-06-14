مصطفى غريب أول مرة سينما في فيلم «فرقة المطاريد»: «فرحة لا توصف»

يستعد الفنان الشاب مصطفى غريب، لتصوير أولى تجاربه السينمائية من خلال فيلم فرقة المطاريد، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وذلك بعد النجاح الذي حققه في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وتجسيده شخصية «العِترة» بـ مسلسل الكبير مع أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وعدد من الوجوه الجديدة.

مصطفى غريب: فيلم فرقة المطاريد الفرحة التي لا توصف

وقال مصطفى غريب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه سعيد جدًا بالمشاركة في هذا الفيلم، بصحبة عدد من النجوم، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يقف فيها أمام كاميرا السينما، واصفًا إياها بالفرحة التي لا توصف، مشيرًا إلى تعاقده على فيلم سينمائي أخر قريبًا.

وعن تفاصيل دوره في فيلم فرقة المطاريد، أشار إلى أنَّها ستكون من الشخصيات المهمة والمؤثرة في الأحداث، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل الدور الذي سيلعبه «بلاش نحرق القصة والتفاصيل دلوقتي، وإن شاء الله يكون فيلم حلو يعجب الناس».

أبطال فرقة المطاريد

وفي الساعات الماضية، نشر مصطفى غريب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه وعدد من نجوم العمل، معلقًا عليه بقوله: فرقة المطاريد، يا رب نقدم حاجة تنبسطوا بيها.

فيلم فرقة المطاريد، بطولة إياد نصار، أحمد حاتم، تارا عماد، محمود البزاوي، محمود الليثي، محمد محمود، طه دسوقي، محمود حافظ، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، إخراج ياسر سامي.

ومن المتوقع عرض الفيلم قبل نهاية عام 2022، ويسعى فريق العمل لتكثيف ساعات التصوير والانتهاء من كل تفاصيله سريعًا لضمان عرضه قريبًا، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.