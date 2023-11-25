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4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية تصل العريش لنقلها إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
11:39 ص | السبت 25 نوفمبر 2023
وصول طائرات مساعدات لمطار العريش

وصول طائرات مساعدات لمطار العريش

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق «تحيا مصر».

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