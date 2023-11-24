عاجل.. وصول رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مطار العريش

وصل رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مطار العريش، وفقًا للقطات حية انفردت بها قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء إسبانيا، الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليًا، ورئيس وزراء بلجيكا، الدولة التي تتولى الرئاسة المقبلة، في إطار مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.