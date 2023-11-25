وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى جامعة بورسعيد قبل دخوله الخدمة

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مستشفى جامعة بورسعيد والمقرر دخوله الخدمة العام الجاري، حيث تابع مع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وقيادات الجامعة التجهيزات الخاصة بالمستشفى، منها قسم العيون وغرف العمليات التي تضم أحدث أجهزة الكشافات الحديثة في الإضاءة وكاميرات مراقبة لتسجيل العمليات الجراحية.

إنشاء مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة

ومن المنتظر أن يتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مركز التمييز بكلية الهندسة والمبنى التكنولوجي المطور المقام حديثا، ومشروع إنشاء مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع حمام السباحة الأولمبي بكلية التربية الرياضية ومشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بكلية التربية الرياضية وإنشاء المبنى التعليمي لكليه تجارة «المرحلة الثانية».

تكلفة مستشفى جامعة بورسعيد مليار جنيه

واستعرض الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ما يتضمنه مستشفى جامعة بورسعيد وهي 28 عيادة خارجية، بتكلفة مالية بلغت مليار جنيه، وإجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألفا و500 متر مربع، والمستشفى يتكون من 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و«رامب» للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سريرا، تشمل 427 سرير إقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ.