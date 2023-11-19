مساعد وزير التعليم العالي: يجرى العمل على قدم وساق لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني، أن الفترة الحالية يجرى العمل على قدم وساق على ملف إنشاء الـ17 جامعة تكنولوجية جديدة بمختلف المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه يجرى العمل حالياً على الانتهاء من تحديد مواقعهم والرسومات الخاصة بهم، وقبل عام 2030 تكون الدراسة انتظمت بهم جميعا.

الجامعات التكنولوجية

وأضاف مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل في الجامعات الجديدة المزمع إنشائها سيستهدف استكمال ووجود التخصصات العلمية غير المتاحة في الجامعات الحالية، وكذلك إستكمال البرامج التي تحتاج لتأهيل عالي ومهني من خلال إرسال وإيفاد البعثات الخارجية.

تابع، أن العمل في الجامعات التكنولوجية منتظم بمختلف القطاعات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاًَ أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2023 في موعدها المحدد وسيتم تنفيذها خلال شهر يناير المقبل دون تأجيل أو تعطيل.