الإجراءات والضوابط اللازمة للتعاقد على قدرة احتياطية من الكهرباء

حدد قانون الكهرباء، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء، ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة.

قانون الكهرباء

وحدد قانون الكهرباء الجديد، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، على الجهود المختلفة في النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وفقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.

كما أن مجلس الوزراء حدد تعريفه أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بينهم للمرخص لهم، وذلك حسب الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توريد خاص يقرره الجهاز

وحالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية، في هذه الحالة تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز، ويتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقرره الجهاز، وحالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه حسب العقود والأسعار التي يقرهما الجهاز.