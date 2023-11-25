9 خطوات لشحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل.. اعرفها

بمجرد انتهاء شحن عداد الكهرباء بـ«كارت»، يحرص المستخدمون على شحنه مرة أخرى، ويتساءلون عن طرق تمكنهم من فعل ذلك بسهولة، عن طريق الهاتف المحمول بدلاً من الذهاب إلى الشركة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات شحن عداد الكهرباء بكارت عن طريق الموبايل، وفقًا لما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

خطوات شحن عداد الكهرباء بكارت عن طريق الموبايل

1- يتأكد صاحب العداد أن الكارت يدعم خاصية NFC.

2- يتأكد صاحب العداد أن الهاتف المحمول يعمل بخاصية NFC.

3- يقوم صاحب العداد بالدخول على تطبيق سهل، حال كان عداد الكهرباء من جلوبال.

4- حال العداد كان من نوع آخر يتم تحميل تطبيق خالص أو فوري من Google play أو App Store.

5- يقوم صاحب العداد بتمرير كارت الشحن على ظهر الهاتف لقراءة البيانات.

6- يختار صاحب العداد تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود به.

7- يقوم صاحب العداد بإدخال المبلغ المراد خصمه من الرصيد الموجود بالمحفظة الإلكترونية وكارت الفيزا.

8- يقوم صاحب العداد بالضغط للدفع واستمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف.

9- يدخل صاحب العداد الكارت بعداد الكهرباء لتحويل الرصيد.