«معلومات الوزراء» ينشر صورة بالأقمار الصناعية لمدينة العلمين الجديدة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة بالأقمار الصناعية لمدينة العلمين الجديدة، حيث إنها مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي الغربي.

مدينة العلمين الجديدة بها أنشطة ثقافية وسكنية

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنها تشمل جميع الأنشطة السكنية وبها مناطق ثقافية وسياحية وصناعية وبحثية وجامعة أهلية وفنادق عالمية، ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء.

- كما تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48.917 فدان.

- يبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 3 ملايين نسمة.

- تبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادي النطرون إلى الضبعة.

- تقع المدينة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 14 كيلومترا من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

- تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.

- تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية في تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحي وشبكات كهرباء.

- تحتوي المدينة على كورنيش عالمي بطول الشاطئ.

- يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا.

- تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط.